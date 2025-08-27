“SpaceX” sınaq uçuşunda “Starship” prototipi ilə raket buraxıb

Haqqımızda

27 avqust 2025 05:14
Amerikanın “SpaceX” şirkəti çərşənbə axşamı 10-cu sınaq uçuşu üçün “Starship” kosmik gəmisinin prototipi olan raketi buraxıb.

"Report"un xəbərinə görə, yayım şirkətin “X”dəki səhifəsində aparılır.

Raket şərq sahili vaxtı ilə saat 19:30-da (Bakı vaxtı ilə 03:30) Texasdakı “Starbase” kosmodromundan havaya qalxıb. Buraxılışdan təxminən yeddi dəqiqə sonra, ağır “Starship” gəmisinin ilk mərhələsi kimi xidmət edən, təkrar istifadə oluna bilən raket gücləndiricisi Meksika körfəzində üzən platformaya daxil olub.

2025-ci ildəki əvvəlki üç buraxılış gəminin itməsi ilə başa çatdı. Onuncu uçuş zamanı şirkət öz qarşısına gücləndiricinin buraxılış meydançasına nəzarətli şəkildə qaytarılması vəzifəsini qoymamaq qərarına gəlib.

Rus versiyası SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом Starship в испытательный полет

