    Amerikalı jurnalist: Tramp az qala Makronun qolunu qoparacaqdı

    Maraqlı
    • 14 oktyabr, 2025
    • 05:40
    Amerikalı jurnalist: Tramp az qala Makronun qolunu qoparacaqdı

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Misirdə Qəzza sammiti çərçivəsində əl sıxma zamanı amerikalı həmkarı Donald Trampdan qorxub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "X" sosial şəbəkəsində amerikalı mühafizəkar jurnalist Nik Sortor iki liderin görüşündən fotoları təhlil edərkən bildirib.

    "Fransa Prezidenti Makron Prezident Tramp onu "döyəndə" və az qala qollarını qoparanda qorxuya düşüb", - o yazıb.

    O, həmçinin əlavə edib ki, ABŞ prezidenti ənənəvi olaraq Avropa liderlərinə münasibətdə daha əlverişli mövqe tutur.

    Donald Tramp Emmanuel Makron

