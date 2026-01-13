İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:35
    Biznes sahibləri və mikro sahibkarlar üçün ani xərclər bəzən gözlənilmədən ortaya çıxır. Klassik kredit təminatı mümkün olmayan sahibkarlar üçün "Yelo Bank" ASC yeni həll təklif edir – Qızıl təminatlı mikro kredit. Bu kredit çərçivəsində sahibkarlar qiymətli qızıl-zinət əşyalarını təminat kimi təqdim edərək 50 000 AZN-dək vəsait əldə edə bilərlər.

    Kreditin müddəti 48 aya qədər, güzəşt dövrü isə kredit müddətinin yarısına qədər – maksimum 12 ay təşkil edir. Kreditin əsas üstünlüyü odur ki, qızılın dəyəri yüksək qiymətləndirilir, sənədləşmə minimumdur və qərarvermə sürətlidir, zamin tələb olunmur. Yəni biznesinizdə ani xərclər yarananda və təcili kredit lazım olduqda, qızıl-zinət əşyalarınızı "Yelo Bank"da dəyərləndirə bilərsiniz.

    "Yelo Bank" bu yeni məhsulla sahibkarların gündəlik maliyyə yükünü yüngülləşdirməyi və biznesin inkişafına çevik dəstək verməyi hədəfləyir. Gözlənilməz xərclər biznesinizi dayandırmasın, krediti elə indi onlayn sifariş edin: https://ylb.az/qizilteminatli-mikrokredit.

    Mikrokredit haqqında əlavə suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

    "Yelo Bank" ASC

