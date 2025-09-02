    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Xəzinədarlıq orqanları 8 ayda 972 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib

    Maliyyə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:59
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 972 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib. 

    Maliyyə Nazirliyi   dövlət büdcəsi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

