Xəzinədarlıq orqanları 8 ayda 972 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 11:59
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 972 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.
