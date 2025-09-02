Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 12:20
В период с января по август текущего года казначейские органы Азербайджана обработали более 972 тыс. платежных поручений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно предоставленной информации, финансирование расходов осуществлялось в полном объеме и своевременно на основании заказов, представленных бюджетными организациями и учреждениями, получающими финансовую помощь из бюджета или иными способами.
