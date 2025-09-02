    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 12:20
    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    В период с января по август текущего года казначейские органы Азербайджана обработали более 972 тыс. платежных поручений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно предоставленной информации, финансирование расходов осуществлялось в полном объеме и своевременно на основании заказов, представленных бюджетными организациями и учреждениями, получающими финансовую помощь из бюджета или иными способами.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Xəzinədarlıq orqanları 8 ayda 972 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib

    Последние новости

    13:54

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    13:46

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    13:45

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    Другие страны
    13:45

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Происшествия
    13:44

    Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Командные
    13:32

    Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

    Индивидуальные
    13:32

    ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

    Другие страны
    13:30

    В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    13:21

    МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    В регионе
    Лента новостей