Vüsal Xəlilov: "Maliyyə sektoru son illər olduğu kimi heç vaxt inkişaf etməyib"
- 19 noyabr, 2025
- 10:08
Azərbaycanda maliyyə sektoru son illər olduğu kimi heç vaxt inkişaf etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədr müavini Vüsal Xəlilov Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu dinamikanı nəzərə alaraq, AMB həm siyasət, həm texnoloji, həm də məhsul prizmasından bir sıra dəyişikliklər planlaşdırır: "Biz bu dəyişiklikləri əsasən üç istiqamətdə görə bilərik. Birinci hüquqi-normativ bazanın təkmilləşdirilməsidir. Bu, bazar iştirakçılarının - maliyyə sektorundakı təşkilatların tələblərinə və AMB-nin öz mandatını icra etməsi üçün zəruri olan məqsədlərə çatmaq üçün dəyişikliklərinin davamlı həyata keçirilməsidir. İlin sonuna qədər biz bir neçə qaydada dəyişiklik paylaşacağıq. Bütün dəyişikliklər müvafiq assosiasiyalar vasitəsilə sıx əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Bu məsələlərin banklar, fintex və digər assosiasiyalarla əməkdaşlıq əsasında həyata keçirilir".
AMB rəsmisi qeyd edib ki, digər məqam texnoloji platformalarla bağlıdır: "Bu, dəyişikliklər və yeniliklər tətbiq etməyə kömək edir. Bunlardan ən çox üzərində danışdığımız Ani Ödənişlər Sistemidir. Son 6 ayda biz orada ödənişlərin sayını 25 dəfə artırmışıq, 6 dəfə isə İnternet və Mobil bankçılıq kanalları üzərindən dövriyyə artıb. Yəni ciddi artım müşahidə olunur - bu, həm sistemin dayanıqlığı baxımından, həm də ödənişlərin daha təhlükəsiz, daha aşağı xərclə keçirilməsi baxımından önəmlidir. 2-ci vacib məsələ QR məsələsidir. Artıq ölkədə AzQR standartı təsdiqlənir. Bu, həm regionlarda, həm də mərkəzdə nağdsız ödənişlərin qəbul olunmasını daha da asanlaşdıracaq və ödənişlərin xərcini azaldacaq. Ümumilikdə, bu keçid ancaq maliyyə institutlarının deyil, sahibkarların da xərclərini ciddi şəkildə azaltmağı hədəfləyir. Əlbəttə ki, biz AMB-nin mandatına uyğun olaraq dəyişiklikləri, bu dinamikanı nəzərə alaraq nəzarət mexanizmlərimizi təkmilləşdiririk. Strategiyamız əsasən risk əsaslı nəzarətə keçiddir. Bu keçidi etmək üçün əlbəttə ki, biz bir sıra həm texnoloji həlləri tətbiq edirik, həm də ki, bu həllərin və yanaşmaların maliyyə institutları tərəfindən tətbiq olunması üçün planlarımızı icra edirik".