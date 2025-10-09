İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Vüsal Xəlilov: "Az-QR" standartı ödəniş bazarı iştirakçılarına təqdim edilib"

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Vüsal Xəlilov: Az-QR standartı ödəniş bazarı iştirakçılarına təqdim edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Az-QR" standartını ödəniş bazarı iştirakçılarına təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.

    "Bununla bağlı müzakirələr olub. Düşünürük ki, standartın tətbiqi sektorun inkişafında önəmli addımlardan olacaq. Əsas məqsəd vətəndaşlara daha inklüziv xidmət göstərilməsi, hər bir bankın, hər bir fintex təşkilatının mobil tətbiqi vasitəsi ilə istənilən vaxt QR-lə ödəmək imkanının olmasıdır. Bu da açıq ödəniş sisteminin inkişafına böyük töhfə verəcək", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Vüsal Xəlilov "Az-QR" standartı

