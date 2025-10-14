"Unibank" III rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb
- 14 oktyabr, 2025
- 11:42
"Unibank" ASC 2025-ci ilin III rübünün maliyyə nəticələrini açıqlayıb.
Bankın əsas maliyyə nəticələri üzrə ilin əvvəlindən qeydə alınan artım ötən rüb də davam edib.
Kredit təşkilatı hesabat dövründə ölkənin real iqtisadiyyatına töhfənin artırılması, nağdsız dövriyyənin yüksəldilməsi, rəqəmsallaşma və müştəri bazasının genişlənməsi sahələrində mühüm nəticələr əldə edib.
Belə ki, "Unibank" strateji hədəflərinə uyğun olaraq biznes kreditlərinin məbləğini əhəmiyyətli dərəcədə artarıb, ümumi kredit portfelində payını yüksəltməkdə davam edib. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə biznes kreditlərinin məbləği 25%-dən çox artaraq, 510 milyon manata yaxınlaşıb. Biznes portfelin tərkibində kiçik biznesə verilmiş kreditlərin də payında ciddi artım olub. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu kreditlərin portfeldəki payında 43 %-lik artım qeydə alınıb. Bankın ümumi kredit portfelində ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə qeydə alınan artım isə 112 milyon manat təşkil edib.
"Unibank"ın İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən Heybət Qədirov bildirib: "2025-ci ilin III rübü "Unibank" üçün sabit artım və dayanıqlı maliyyə nəticələri ilə yadda qaldı. Bankın kapital və aktiv bazasında yüksək artım qeydə alınıb. Müştəriyönümlü yanaşmamız, rəqəmsal bankçılıq həllərinin genişləndirilməsi və daxili idarəetmə proseslərində davamlı optimallaşdırmalar nəticəsində strateji inkişaf istiqamətlərimizi daha da möhkəmləndirdik. Unibank ölkənin real iqtisadiyyatına dəstəyini daha da artıraraq, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsində fəallığını gücləndirib. Qarşımızdakı dövrdə əsas məqsədimiz - innovativ, şəffaf və inklüziv maliyyə mühiti formalaşdırmaqla, həm müştərilərimiz, həm də ölkə iqtisadiyyatı üçün uzunmüddətli dəyər yaratmaqdır".
Hesabat dövründə "Unibank"ın nağdsız əməliyyatlarının məbləğində və sayında yüksək artım qeydə alınıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nağdsız əməliyyatların məbləği 23%, sayı isə 29 % artıb. III rübün sonuna nağdsız əməliyyatların məbləği 10,9 milyard manatı, sayı isə 337 milyonu ötüb.
Bankın müştəri bazası ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % artdığı üçün ümumi müştəri sayı 2,2 milyon nəfəri keçib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sahibkar müştərilərin sayı 36 %, hüquqi şəxslərin sayı isə 17 %-ə qədər artıb.
Dövr ərzində depozit portfeli də sabit artım nümayiş etdirib və müddətli depozitlərin məbləğinin 60 milyon manat artması fonunda, ümumi depozit portfelinin məbləği 1,2 milyard manatı ötüb.
Bankın məcmu gəlirləri 277 milyon manata çatıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20 milyon manat artım deməkdir. Hesabat dövründə əməliyyat mənfəəti 42 milyon manat olub, xalis mənfəət isə 15,4 milyon manat təşkil edib.
Bankın kapital və aktiv bazasında yüksək artım qeydə alınıb. Məcmu kapital 33 % artaraq, 224 milyon manata çatıb, aktivlərin məbləği isə 192 milyon manat artaraq 1,9 milyard manatı ötüb.
Bank 9 ay ərzində kapital adekvatlılığı əmsalını da yüksəldib. Bu göstərici 30 sentyabr 2025-ci il tarixə 14,74 % təşkil edib.
