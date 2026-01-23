İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "S&P": 2026-cı ildə Azərbaycan bank sektorunun sağlamlaşdırılması mexanizmini təkmilləşdirəcək

    Maliyyə
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:34
    S&P: 2026-cı ildə Azərbaycan bank sektorunun sağlamlaşdırılması mexanizmini təkmilləşdirəcək

    "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan banklarının 2026-cı ildə əvvəlki iki ilin səviyyəsində dayanıqlılıqlarını qoruyacaqlarını gözləyir.

    "Report" bu barədə "S&P Global Ratings"in hesabatına istinadən xəbər verir. Gözləntilərə görə, bankların gəlirlilik və kapital göstəriciləri mülayim olacaq, lakin yenə də regionda kreditlərin verilməsi yüksək orta artım templəri - 15-20 % səviyyəsində, həmçinin aktivlərin dayanıqlılıq keyfiyyəti ilə dəstəklənəcək.

    Agentlik qeyd edib ki, son bir neçə ildə Qazaxıstan və Azərbaycanda bank sektorunun tənzimləyiciləri tərəfindən nəzarət tədbirləri əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. Qazaxıstan artıq Bazel III standartlarını və risk-əsaslı nəzarəti tətbiq edib, Azərbaycan isə onların tətbiqetmə prosesindədir.

    Bununla yanaşı, analitiklərin fikrincə, Azərbaycanda iqtisadi artım templəri əsasən karbohidrogen gəlirlərinin azalmasını əks etdirir: neft hasilatının azalması və qaz hasilatının həcmlərində staqnasiya qeyri-neft sektorundakı mülayim artımı üstələyir.

    "Bank sektorunun tənzimləyicisi kimi Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2024-2026-cı illər üçün Maliyyə Sektorunun İnkişafı Strategiyasını hazırlayıb. Strategiyaya əsasən tənzimləyici risk-əsaslı nəzarətə və MHBS9 (IFRS) standartlarına keçir. Eyni zamanda, 2026-cı ildə Bazel III tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün kapital adekvatlığı sisteminin yenidən nəzərdən keçirilməsi, bankların stress testləşməsinin keçirilməsi üçün tələblərin sərtləşdirilməsi, bazar riskləri üzrə yeni tənzimləyici bazanın tətbiqi planlaşdırılır. Bu il həmçinin bank sektorunun sağlamlaşdırılması mexanizminin inkişafı davam etdiriləcək", - hesabatda vurğulanıb.

    "S&P" qeyd edib ki, 2025-ci ildə agentlik Azərbaycanın BICRA qiymətləndirmələrində sahəvi risk proqnozunu "sabit"dən "müsbət"ə yenidən nəzərdən keçirib. Bu, analitiklərin fikrincə, ölkədə bank tənzimlənməsinin və nəzarətinin güclənməsini əks etdirir.

    Agentlik, həmçinin vurğulayıb ki, tarixən Azərbaycanda kreditləşmə dinamikası neft qiymətləri ilə sıx korrelyasiya olub.

    "S&P"nin proqnozuna görə, 2026-cı ildə kreditləşmə üzrə artım tempinin 2025-ci ilin səviyyəsinə uyğun olaraq 12 % həddində olacaq. Bu, regiondakı [müqayisə edilə bilən ölkələrə nisbətən] ən aşağı iqtisadi artım templəri və neft qiymətlərinin azalması gözləntiləri ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, Azərbaycanda özəl sektorun borc səviyyəsi müqayisə edilə bilən ölkələr arasında ən aşağı olaraq qalır. "S&P"nin qiymətləndirməsinə görə, ev təsərrüfatlarının borcunun ÜDM-ə nisbəti 15 %, korporativ sektorun borclarının nisbəti isə 11 % təşkil edir.

    "S&P" hesab edir ki, geosiyasi risklər region üçün ən əhəmiyyətli risklərdən biri olaraq qalır. Agentlik, həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli hələ də qeyri-müəyyənlik təşkil edir və bu, region ölkələrinin iqtisadiyyatlarına təsir göstərəcək.

    Eyni zamanda, hesabatın müəllifləri bildiriblər ki, region ölkələrinin iqtisadiyyatları son üç ildə olduğu kimi ticarət axınlarının, kapital hərəkətinin və miqrasiyanın artmasından faydalanmağa davam edirlər.

    Agentlik qeyd edib ki, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri regionu üçün əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiyada mövcud makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik fonunda Qərb və Rusiya ilə siyasi münasibətlərdə balansın qorunması çətin vəzifə olaraq qalacaq.

    "Ermənistan üçün isə Azərbaycanla hərtərəfli sülh sazişinin imzalanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır", - hesabatda vurğulanıb.

    Azəbaycan Ermənistan “S&P Global Ratings” kapital göstəriciləri bank sektoru
    S&P: Азербайджан в 2026 году улучшит механизм оздоровления банковского сектора
    S&P: Azerbaijan's banking sector recovery mechanism to be enhanced in 2026

    Son xəbərlər

    16:46

    Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyur

    Region
    16:45

    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb

    Maliyyə
    16:42

    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıb

    Biznes
    16:42

    Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıb

    Energetika
    16:37

    Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    16:36

    Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idi

    Digər ölkələr
    16:36

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    16:36

    Ötən il Naxçıvanda 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq olunub

    Sağlamlıq
    16:34

    "S&P": 2026-cı ildə Azərbaycan bank sektorunun sağlamlaşdırılması mexanizmini təkmilləşdirəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti