Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 10:50
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) istiqraz emissiyasından sonra kapital bazarı iştirakçıları arasında ilkin svap əməliyyatlarına başlanılmasını gözləmək lazımdı.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Bakı Fond Birjası" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov istiqrazların yerləşdirilməsi ilə bağlı "Açılış zəngi" tədbirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda ilk dəfə baş tutan dəyişkən faizli istiqraz emissiyası kapital bazarının dərinləşməsinə xidmət edir.
"İnanıram ki, bu emissiyaa bazarda ilkin törəmə maliyyə alətlərinin fundamenti olacaq. Ən azından bazar iştirakçıları arasında svap əməliyyatlarını gözləyirəm. Bundan başqa, emissiya likvidliyi və bazar aktivliyini dəstəkləyəcək", - deyə sədr əlavə edib.
