"Qırmızıya qarış!" - "Baku Electronics"də 70 %-ə qədər ENDİRİM
- 03 sentyabr, 2025
- 16:39
Nağd alışda: 70%-ə qədər endirim, endirilmiş qiyməti 24 aya qədər bölmə imkanı
Kredit: Məişət, TV ve kondisionerlər 24 ay, mobil telefonlar, noutbuklar və digər məhsullar 18 aya qədər.
Taksit şərtlər: 18 aya qədər.
Sentyabrın 5-dən 7-nə qədər "Baku Electronics"də hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi "Qırmızıya qarış" kampaniyası həyata keçiriləcək.
Kampaniya çərçivəsində bütün müştərilər endirimli qiymətlərdən yararlanmaq imkanı qazanacaqlar.
Belə ki, 70 %-ə qədər endirim və endirimli qiyməti tam 24 aya bölmək fürsəti müştərilərin yolunu gözləyir.
Müştərilər bu endirim kampaniyası çərçivəsində məişət texnikası, televizor və kondisionerləri 24 ayadək, mobil telefonlar, noutbuklar və digər məhsulları isə 18 aya qədər kreditlə əldə edə bilərlər.
Bu endirimlərdə 18 aya qədər taksit şərtləri də mövcuddur.
"Baku Electronics" bu imkanları sizin üçün yaratdı, hər kəs toplu endirimlərdən yararlana bilər.
Xatırladaq ki, "Baku Electronics" elektronika və ev-məişət əşyalarının nağd, hissəli ödəniş və taksitli satışı ilə məşğul olur. Şirkət "Samsung", "LG", "Bosch", "Sony", "Huawei", "Xiaomi", "Tefal", "Rowenta", "Panasonic", "HP", "Acer", "Philips", "Lenovo", "Kenwood", "Braun", "Delonghi" kimi brendlərin rəsmi distribüteri, "Apple" brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və ya 143