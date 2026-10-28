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    Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 12 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:11
    Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 12 %-dən çox artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 46 milyard 789,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,6 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 12,1 % çox, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən isə 12,2 % çoxdur.

    Depozit portfelinin 50,3 %-i, yaxud 23 milyard 536,3 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 6 % çoxdur.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 19,3 % artaraq 18 milyard 840,2 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 19,5 % artaraq 4 milyard 413,2 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 25 milyard 359,9 milyon manatı (1 il əvvələ nisbətən 13,2 % çox) qısamüddətli, 21 milyard 429,8 milyon manatı (+11,05 %) isə uzunmüddətli olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan bankları Depozit portfeli
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