Azərbaycan banklarına depozit qoyuluşu il ərzində 12 %-dən çox artıb
- 28 oktyabr, 2026
- 17:11
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Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 46 milyard 789,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,6 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 12,1 % çox, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən isə 12,2 % çoxdur.
Depozit portfelinin 50,3 %-i, yaxud 23 milyard 536,3 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 6 % çoxdur.
İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 19,3 % artaraq 18 milyard 840,2 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 19,5 % artaraq 4 milyard 413,2 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 25 milyard 359,9 milyon manatı (1 il əvvələ nisbətən 13,2 % çox) qısamüddətli, 21 milyard 429,8 milyon manatı (+11,05 %) isə uzunmüddətli olub.