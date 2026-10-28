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    Sumqayıtda cüdo üzrə Abşeron-Xızı birinciliyi təşkil olunacaq

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:16
    Sumqayıtda cüdo üzrə Abşeron-Xızı birinciliyi təşkil olunacaq

    Oktyabrın 30-da Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində U-20 gənclər arasında cüdo üzrə Abşeron-Xızı birinciliyi təşkil olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarışda 16 klub və idman cəmiyyətindən 88 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq.

    Qeyd edək ki, turnirin keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi
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