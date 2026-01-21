Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 15:45
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 812,6 manat olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,2 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ötən ilin 11 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 9,3 % artaraq 1 089,2 manat təşkil edib.
İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.
