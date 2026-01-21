İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:45
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 812,6 manat olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 5,2 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən ilin 11 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 9,3 % artaraq 1 089,2 manat təşkil edib.

    İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

