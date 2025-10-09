Naxçıvanda işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar artıb
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2025
- 11:44
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar müvafiq olaraq 3,3 milyon manat və 22,4 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,4 % və 9,3 % çoxdur.
