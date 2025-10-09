İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Naxçıvanda işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar artıb

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:44
    Naxçıvanda işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsizlikdən və icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar müvafiq olaraq 3,3 milyon manat və 22,4 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 6,4 % və 9,3 % çoxdur.

    Naxçıvan işsizlikdən sığorta İcbari Tibbi Sığorta

    Son xəbərlər

    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırır

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:51

    "Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Energetika
    12:50
    Foto

    AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    12:50

    Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"

    İKT
    12:38

    Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti