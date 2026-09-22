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    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 48 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:52
    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 48 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin icarəsindən dövlət büdcəsinə ümumilikdə 643,5 min manat vəsait daxil olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 47,7 % çoxdur.

    Bundan başqa, 7 ayda Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət əmlakının icarəyə verilməsinə dair 133 yeni müqavilə bağlayıb. Bunlardan 87-si qeyri-yaşayış, 46-sı isə torpaq sahələrinə aid olub. Həmçinin 165 icarə müqaviləsinin müddəti uzadılıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət əmlakı

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