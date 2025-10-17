İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Naxçıvana dotasiya 26 % azaldılır

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:08
    Naxçıvana dotasiya 26 % azaldılır

    2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 211,6 milyon manatı və yaxud 0,5 %-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiyanın payına düşəcək.

    "Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 25,9 % azdır.

    Naxçıvana dotasiya ümumi dövlət xidməti xərclərinin 3,8 %-ni təşkil edəcək.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 milyon manat olacağı gözlənilir.

