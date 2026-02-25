İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hadisə
    • 25 fevral, 2026
    • 12:11
    Ötən il 11,5 ton narkotik vasitə müsadirə edilib

    Ötən il 11,5 ton narkotik vasitə müsadirə edilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2025-ci ildə 11539,1 kiloqram və ya əvvəlki ilin göstəricisi ilə müqayisədə 23,7 faiz çox narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, prekursorlar və tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər müsadirə edilərək götürülüb.

    Dövlət Komissiyası narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi DİN statistikası

