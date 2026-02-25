Ötən il 11,5 ton narkotik vasitə müsadirə edilib
Hadisə
- 25 fevral, 2026
- 12:11
Ötən il 11,5 ton narkotik vasitə müsadirə edilib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2025-ci ildə 11539,1 kiloqram və ya əvvəlki ilin göstəricisi ilə müqayisədə 23,7 faiz çox narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, prekursorlar və tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər müsadirə edilərək götürülüb.
