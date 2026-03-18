Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 12:38
Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi Praktiki İnstitutu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 14-nə qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Olimpiya küçəsi, 4A ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 14-də, saat 10:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 890 manat ödənilib.
