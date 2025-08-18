“Meta-Kapital”ın lisenziyasının qüvvəsi bir aylıq dayandırılıb

Haqqımızda

Maliyyə
18 avqust 2025 16:25
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta mübadiləsi üçün “Meta-Kapital” MMC-yə verdiyi lisenziyanın qüvvəsini 1 ay müddətinə dayandırıb.

"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, şirkətdə aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində verilmiş icrası məcburi göstərişə əməl edilmədiyi, “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 3.7-ci, 4.10-cu, 5.2-ci, 6.6-cı və 6.7-ci bəndlərinin tələblərinin pozulduğu, 3.6-cı, 4.7-ci və 6.5-ci bəndlərinin tələblərinin pozulmasının təkrar baş verməsi halları müəyyən edilib. Aşkar olunmuş pozuntu hallarının aradan qaldırılması və fəaliyyətin müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə “Valyuta tənzimi haqqında” qanunun 13-7.1.2-ci və 13-7.2-ci maddələrinə uyğun olaraq lisenziyanın qüvvəsi müvəqqəti dayandırılıb.

Rus versiyası Лицензия Meta-Kapital приостановлена на месяц

