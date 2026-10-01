İSB: VÖEN məlumatları üzrə bəzi xidmətlər müvəqqəti əlçatmaz ola bilər
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2026
- 09:42
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Oktyabrın 3-də, saat 18:00-dan 22:00-a qədər İcbari Sığorta Bürosunda (İSB) VÖEN məlumatlarının əldə edilməsi üzrə bəzi xidmətlərdə müvəqqəti əlçatmazlıq yarana bilər.
"Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, aidiyyəti qurumun aparacağı texniki işlərlə əlaqədardır.
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