İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İSB: VÖEN məlumatları üzrə bəzi xidmətlər müvəqqəti əlçatmaz ola bilər

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:42
    İSB: VÖEN məlumatları üzrə bəzi xidmətlər müvəqqəti əlçatmaz ola bilər

    Oktyabrın 3-də, saat 18:00-dan 22:00-a qədər İcbari Sığorta Bürosunda (İSB) VÖEN məlumatlarının əldə edilməsi üzrə bəzi xidmətlərdə müvəqqəti əlçatmazlıq yarana bilər.

    "Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, aidiyyəti qurumun aparacağı texniki işlərlə əlaqədardır.

    İcbari Sığorta Bürosu (İSB) VÖEN məlumatları
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