İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi auditor xərclərini 2 dəfə azaldıb
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 14:48
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "SME AUDIT" MMC olub.
Auditor xidmətlərinin göstərilməsi üçün şirkətə 990 manat ödəniləcək.
Ötən il, 2024-cü ilin maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı, İİTKM-yə "Financial Reporting Center" MMC xidmət göstərib. Bunun üçün şirkətə 1 888 manat ödənilib.
Son xəbərlər
16:09
Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq veribDigər ölkələr
16:07
"Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edibRegion
16:00
PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edibFutbol
15:54
İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİBRegion
15:49
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıbMaliyyə
15:46
Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürübDigər
15:43
İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:40
XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdırDigər ölkələr
15:37