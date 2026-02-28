İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi auditor xərclərini 2 dəfə azaldıb

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 14:48
    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi auditor xərclərini 2 dəfə azaldıb

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "SME AUDIT" MMC olub.

    Auditor xidmətlərinin göstərilməsi üçün şirkətə 990 manat ödəniləcək.

    Ötən il, 2024-cü ilin maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı, İİTKM-yə "Financial Reporting Center" MMC xidmət göstərib. Bunun üçün şirkətə 1 888 manat ödənilib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi maliyyə hesabatları audit

