    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16 aprel, 2026
    • 17:46
    International BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Mayın 18-də, saat 11:00-da "International" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mustafa Kamal Atatürk prospekti, 12A ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un 2025-ci il üzrə maliyyə və idarəetmə hesabatlarının təsdiq edilməsi, yeni istiqrazların buraxılması və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "International" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 8 milyon manatdır. BOKT-un səhmdarı 100 % Rifat Həsənovdur.

