"International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 16 aprel, 2026
- 17:46
Mayın 18-də, saat 11:00-da "International" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mustafa Kamal Atatürk prospekti, 12A ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un 2025-ci il üzrə maliyyə və idarəetmə hesabatlarının təsdiq edilməsi, yeni istiqrazların buraxılması və digər məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "International" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 8 milyon manatdır. BOKT-un səhmdarı 100 % Rifat Həsənovdur.
