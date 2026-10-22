İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    İlham Kərimov: "Nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi genişləndirilir"

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:32
    İlham Kərimov: Nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi genişləndirilir

    Azərbaycanda nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqi genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyinin Aparatının Nəticəəsaslı büdcə siyasəti şöbəsinin müdiri İlham Kərimov Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, nəticəəsaslı büdcə mexanizmi iqtisadi islahatların sürətləndirilməsində, eləcə də şəffaflığın artırılmasında həlledici rol oynayır: "Bunun bir neçə aspektləri var. Hazırda biz islahatların səkkizinci ilindəyik. Bunun ilk 2 ili normativ bazanın hazırlanmasına getmişdi. Sonra pandemiya düşdü, sonra beş il biz pilot dövrü yaşadıq. Tövsiyə olunan metodologiyanın yaxşı və pis tərəfləri ortaya çıxdı və biz bu dövrdə Azərbaycana uyğunlaşdırılmış mexanizm işlədik. Bu mexanizm bir Azərbaycan modelidir və ümid edirəm ki, gələcəkdə ölkəmizin fintex sahəsindəki digər uğurlu brendi olan 'ASAN xidmət' kimi beynəlxalq səviyyədə tanınacaq".

    İlham Kərimov Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    Ministry official: Azerbaijan expands results-based budgeting framework
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:50
    Ağdərə sakini: 11 yaşımda tərk etdiyim Vəngli kəndinə yenidən qayıtmaq çox qürurvericidir
    Qarabağ
    13:48
    Foto
    Ağdam, Ağdərə və Tərtərdə bəzi minalanmış sahələrin koordinatları müəyyənləşib
    Daxili siyasət
    13:47
    Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"
    Futbol
    13:41
    Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılır
    Digər ölkələr
    13:33
    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib
    Region
    13:31
    Foto
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Daxili siyasət
    13:29
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Digər ölkələr
    13:29
    Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
    Biznes
    13:28
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti