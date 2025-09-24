İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:14
    İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, müraciəti Baş nazir Əli Əsədov oxuyub.

    Ильхам Алиев направил обращение участникам III Международного cтатистического форума
    Ilham Aliyev addresses participants of 3rd International Statistical Forum

