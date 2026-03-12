Hökumət Ödəniş Portalı ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 6 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 12 mart, 2026
- 17:26
2025-ci ildə Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP) vasitəsilə 114,4 milyon sayda 8,6 milyard manatlıq əməliyyat aparılıb.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 25,7 % az və 6,2 % çoxdur.
HÖP-ü 2008-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi" (KÖMİS) adı ilə yaradıb, 2011-ci ildə onun adını indikinə dəyişib. Sistem genişləndikcə bura kommunal ödənişlərlə yanaşı, dövlət rüsumları və cərimələr də əlavə olunub.
Hazırda HÖP vergi, rüsum, cərimə, kommunal və digər büdcə ödənişlərinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə, elektron formada toplanmasını təmin edən strateji bir platformadır.
Son xəbərlər
17:35
Tramp İrana qarşı birgə əməliyyatın məqsədini açıqlayıbDigər ölkələr
17:31
Azərbaycanda "e-KYC" platformasının konsepsiyası hazırlanıbMaliyyə
17:30
İranın yeni Ali rəhbəri: Ölkəni parçalamaq cəhdlərinin qarşısını aldıqRegion
17:28
Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşübDaxili siyasət
17:26
Hökumət Ödəniş Portalı ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 6 %-dən çox artıbMaliyyə
17:25
Ani Ödənişlər Sistemi ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 90 %-dən çox artıbMaliyyə
17:24
Milli Ödəniş Sistemi vasitəsilə əməliyyatların ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıbMaliyyə
17:22
Fernanda Espinosa: Çoxtərəflilik böhranı bu gün yalnız beynəlxalq institutların vəziyyəti ilə bağlı deyilXarici siyasət
17:19