İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Hesablama Palatası: Təminat Fondunun ödədiyi vəsaitlərin cəmi 5 %-i geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:07
    Hesablama Palatası: Təminat Fondunun ödədiyi vəsaitlərin cəmi 5 %-i geri qaytarılıb

    Bu il Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun ödədiyi vəsaitlərinin 203,7 milyon manatının bərpa edilməsi nəzərdə tutulsa da, bu ilin I yarısında bu məbləğin cəmi 10,7 milyon manatı və yaxud 5,3 %-i geri qaytarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Hesablama Palatasının "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənəddə xatırladılır ki, bu il iyulun 14-də "Dövlət borcu haqqında" qanuna edilmiş dəyişikliklərlə Təminat Fondunun vəsaitlərindən istifadə istiqaməti genişləndirilib. Belə ki, dəyişiklik nəticəsində dövlət büdcəsindən verilən büdcə ssudalarının müvafiq ssuda alan təşkilatlar tərəfindən geri qaytarılmaması halında həmin ssudaların ödənilməsinin Təminat Fondu hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə qanuna yeni "Maddə 14-1. Büdcə ssudalarının geri qaytarılması üzrə öhdəliklərin icrası" adlı maddə əlavə edilib.

    Eyni zamanda, Qanunun mövcud 14-cü maddəsinə əsasən, əsas borcalanın öhdəliklərini icra etmiş zamin ödədiyi məbləğin və digər xərclərin əvəzinin əsas borcalandan Azərbaycanın qanunvericiliyi və bağlanmış müqavilələr çərçivəsində geri qaytarılmasını tələb etməlidir. Lakin yeni əlavə olunmuş 14-1-ci maddədə bu tələbin tətbiqi ilə bağlı mexanizm nəzərdə tutulmayıb. Nəticə etibarilə, büdcə ssudalarının geri qaytarılmaması və onların Təminat Fondu hesabına ödənilməsi halında, ödənilmiş vəsaitlərin Fondun balansına bərpası ilə bağlı hüquqi və institusional tənzimləyici mexanizmlərin olmaması riskli məqam olaraq qalmaqdadır.

    Təminat Fondunun faktiki xərcləri 2023-cü ildə 438,2 milyon manat, 2024-cü ildə isə 463,3 milyon manat təşkil edib. Bu il Fondun vəsaitlərinin davamlı azalma trendi, proqnozlaşdırılan bərpa məbləğlərinin icra səviyyəsinin aşağı olması, həmçinin "Dövlət borcu haqqında" Qanuna edilmiş son dəyişikliklərlə büdcə ssudalarının geri qaytarılmaması halında həmin öhdəliklərin də Təminat Fondu hesabına qarşılanmasının nəzərdə tutulması, 2026-cı ildə Fondun maliyyə dayanıqlığının qorunması məqsədilə dövlət büdcəsi hesabına əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsini zəruri edəcəyi qənaətini formalaşdırıb.

    Təminat Fondu Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    11:21

    Azərbaycanda özəlləşdirilmələrdən daxilolmalar üzrə proqnoz 14 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    11:20

    Hesablama Palatası: Ortamüddətli xərclər planlaşdırmasında normativ boşluqlar qalır

    Maliyyə
    11:19

    Hesablama Palatası: Özəlləşdirməyə dair yeni qanunun qəbulu gecikir

    Maliyyə
    11:18

    Hesablama Palatası: Qeyri-maliyyə məlumatları məhdud təqdim olunub

    Maliyyə
    11:17

    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Kiyevə səfəri zamanı müharibənin dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    11:17

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Dövlət borcu və büdcə gəlirlərinin artımı arasında disbalans var

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində bəzi məbləğlər dəqiqləşdirilməlidir

    Maliyyə
    11:12

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində xarici borclanma ilə bağlı alt sənədlər yoxdur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti