İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hesablama Palatası: Qarabağda tikinti layihələrində artıq xərclər ixtisar edilib

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 14:43
    Hesablama Palatası: Qarabağda tikinti layihələrində artıq xərclər ixtisar edilib

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti üzrə aparılmış uyğunluq auditi nəticəsində aşkarlanmış maliyyə və idarəetmə nöqsanları tam aradan qaldırılıb.

    Bu barədə "Report" Hesablama Palatasının hesabatına istiadən xəbər verir.

    Audit yoxlaması 2024-cü ilin yekunlarını əhatə edib.

    Audit zamanı dövlət büdcəsi hesabına məqsədli vəsaitlərin ödənilməsi üçün ayrılmış vəsaitdən büdcə ilinin sonuna qalıqda qalmış 627 min 58,6 manatın 2024-cü il üzrə bağlanılmış müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq faktiki ayrılmış vəsaitdən azaldıldığı müəyyən edilib.

    Eyni zamanda, dövlət vəsaitindən qənaətlə istifadənin təmin edilməsi, layihə, smeta və müqavilə sənədlərində işlərin adlandırılmasında fərqli yanaşmanın aradan qaldırılması və gələcəkdə əlavə xərclərin qarşısının alınması məqsədilə Zəngilan şəhərində yaşayış məhəlləsinin tikintisi layihəsi üzrə 12 yaşayış evi üçün 104 min 608 manat məbləğində qənaət müqavilə dəyərindən çıxarılıb. Bununla bağlı layihə-smeta sənədləri yenidən ekspertizadan keçirilib.

    Həmin obyekt üzrə smeta sənədlərinə və müqaviləyə iş həcmlərindən artıq və təkrar daxil edilmiş xərclər, eləcə də eyni işlərin fərqli qiymətlərlə göstərilməsi nəticəsində 146 min 942,8 manat məbləğində artırılmış müqavilə dəyəri də azaldılaraq yenidən ekspertizaya təqdim olunub.

    Audit zamanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində qeyri-yaşayış obyektlərinin, eləcə də 2, 3, 4 və 5 otaqlı fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üzrə layihədə nəzərdə tutulandan artıq həcmlərin daxil edilməsi aşkar edilib. Nəticədə 996 min 46,5 manat məbləğində vəsaitin müqavilə dəyərindən azaldılması təmin olunub.

    Əməyin ödənişi sahəsində isə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində çalışan işçilərə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan əlavələrin düzgün tətbiq edilməməsi nəticəsində 137 min 258,7 manat məbləğində artıq ödəniş müəyyən edilib və həmin vəsait müvafiq qaydada bərpa edilib.

    Bununla yanaşı, Xidmətin balansında olan nəqliyyat vasitələri üzrə aparılmış yoxlamalar zamanı 1 min 907,2 manat məbləğində artıq silinmiş yanacaq xərci aşkar edilib və bu məbləğ də geri qaytarılıb.

    Audit çərçivəsində, həmçinin 3 müvəqqəti yaşayış şəhərciyinin tikintisi və quraşdırılması ilə bağlı satınalma prosesində qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmadığı, eyni avadanlığın dəyərinin iki lot üzrə təkrar daxil edildiyi və nəticədə müqavilə dəyərinin 522 min 270,36 manat artırıldığı müəyyən edilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində qeyd olunan məbləğ müqavilə dəyərindən çıxarılıb.

    Qeyd edək ki, audit nəticəsində aşkar edilmiş bütün nöqsanlar üzrə tədbirlər tam icra olunub.

    Hesablama Palatası maliyyə audit nöqsan icra "Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti"

    Son xəbərlər

    14:52
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya gömrük orqanları arasında Niyyət Bəyanatı imzalanıb

    Biznes
    14:52

    Tehran Ermənistanın İrana qarşı qüvvələrin mərkəzinə çevrildiyi qənaətindədir

    Region
    14:43

    Hesablama Palatası: Qarabağda tikinti layihələrində artıq xərclər ixtisar edilib

    Maliyyə
    14:38

    BP Xəzərdə qazma məhlullarının təkrar emalı üçün innovativ yanaşma tətbiq edir

    Energetika
    14:36

    AVF yeniyetmə və gənc voleybolçuların seleksiya prosesinə yenidən start verib

    Komanda
    14:33

    KİV: İran region ölkələrini ABŞ bazalarına hücum etmək niyyəti barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    14:23

    Azərbaycan klubu yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    14:20

    AFFA-nı təhqir edən klub prezidentinə 10 oyunluq cəza verilib

    Futbol
    14:16
    Video

    Bakı-Sumqayıt yolunda baş verən avtoqəzada xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti