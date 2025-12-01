İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" auditor seçib

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:35
    Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi auditor seçib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" MMC 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Hesabat" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 3,1 min manat ödəniləcək.

    Xatırladaq ki, "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" 1997-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 42 min manatdır. Şirkət rabitə obyektlərinin mühafizəsini, yanğın təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirir.

    "Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi" audit Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

