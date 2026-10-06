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    "Fitch Ratings" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2028-ci ilə qədərki perspektivlərini qiymətləndirib

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:03
    Fitch Ratings Azərbaycan iqtisadiyyatının 2028-ci ilə qədərki perspektivlərini qiymətləndirib

    "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın iqtisadi artım templərinin tədricən sürətlənəcəyini və 2028-ci ilə qədər 2,2 %-ə çatacağını ehtimal edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Fitch Ratings"in baş direktoru, Şərqi Avropa suveren reytinqləri qrupunun rəhbəri Erik Arispe Morales (Erich Arispe Morales) bildirib.

    Agenliyin proqnozlarına görə, 2026-cı ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun artımı 1,6 % təşkil edəcək.

    "Bizim qiymətləndirmələrimizə görə, 2027-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının artım dinamikası 2 %-ə qədər yüksələcək, 2028-ci ildə isə bu göstərici 2,2 % səviyyəsinə çatacaq", - o qeyd edib.

    Erik Arispe Morales Fitch Ratings
    Fitch Ratings оценило перспективы экономики Азербайджана до 2028 года
    Fitch Ratings evaluates Azerbaijan's economic outlook through 2028
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