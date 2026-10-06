Fitch Ratings оценило перспективы экономики Азербайджана до 2028 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предполагает постепенное ускорение темпов экономического роста Азербайджана, которые к 2028 году могут достичь отметки в 2,2%.

Как передает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

Согласно прогнозам Fitch Ratings, рост валового внутреннего продукта Азербайджана в 2026 году составит 1,6%.

"По нашим оценкам, в 2027 году динамика роста экономики Азербайджана увеличится до 2%, а в 2028 году показатель выйдет на уровень 2,2%", - отметил он.