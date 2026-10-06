Fitch Ratings оценило перспективы экономики Азербайджана до 2028 года
Финансы
- 06 октября, 2026
- 10:26
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предполагает постепенное ускорение темпов экономического роста Азербайджана, которые к 2028 году могут достичь отметки в 2,2%.
Как передает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".
Согласно прогнозам Fitch Ratings, рост валового внутреннего продукта Азербайджана в 2026 году составит 1,6%.
"По нашим оценкам, в 2027 году динамика роста экономики Азербайджана увеличится до 2%, а в 2028 году показатель выйдет на уровень 2,2%", - отметил он.
"Fitch Ratings" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2028-ci ilə qədərki perspektivlərini qiymətləndirib
Fitch Ratings evaluates Azerbaijan's economic outlook through 2028
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