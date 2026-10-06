"Fitch": Azərbaycanda inflyasiya 2028-ci ilə qədər 4,9 %-ə düşəcək
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2026
- 11:31
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"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2026-cı ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya səviyyəsinin 6,1 %-ə çatacağını gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Fitch Ratings"in baş direktoru, Şərqi Avropa suveren reytinqləri qrupunun rəhbəri Erik Arispe Morales (Erich Arispe Morales) Bakıda keçirilən "Fitch on Azerbaijan 2026" çərçivəsində bildirib.
"Sonrakı illərdə inflyasiyanın azalması - 2027-ci ildə 5,6 %-ə, 2028-ci ildə isə 4,9 %-ə qədər enməsi gözlənilir", - E.Morales qeyd edib.
Onun proqnozlarına görə, 2026-cı ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in 10,9 %-ni təşkil edəcək. 2027-ci ildə bu göstərici ÜDM-in 6,2 %-nə, 2028-ci ildə isə ÜDM-in 2,1 %-nə qədər azalacaq.
Fitch ожидает постепенного замедления инфляции в Азербайджане до 4,9% к 2028 году
Fitch expects Azerbaijan's inflation to gradually slow to 4.9% by 2028
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