Fitch ожидает постепенного замедления инфляции в Азербайджане до 4,9% к 2028 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане достигнет 6,1% в 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"В последующие годы ожидается снижение инфляции - до 5,6% в 2027 году и до 4,9% в 2028 году", - отметил Э. Моралес.

Согласно его прогнозам, профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026 году составит 10,9% ВВП. В 2027 году этот показатель снизится до 6,2% ВВП, а в 2028 году - до 2,1% ВВП.