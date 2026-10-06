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    Fitch ожидает постепенного замедления инфляции в Азербайджане до 4,9% к 2028 году

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 10:35
    Fitch ожидает постепенного замедления инфляции в Азербайджане до 4,9% к 2028 году

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что среднегодовой уровень инфляции в Азербайджане достигнет 6,1% в 2026 году.

    Как передает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "В последующие годы ожидается снижение инфляции - до 5,6% в 2027 году и до 4,9% в 2028 году", - отметил Э. Моралес.

    Согласно его прогнозам, профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026 году составит 10,9% ВВП. В 2027 году этот показатель снизится до 6,2% ВВП, а в 2028 году - до 2,1% ВВП.

    Эрик Ариспе Моралес Инфляция Fitch Ratings
    "Fitch": Azərbaycanda inflyasiya 2028-ci ilə qədər 4,9 %-ə düşəcək
    Fitch expects Azerbaijan's inflation to gradually slow to 4.9% by 2028
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