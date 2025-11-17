İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:04
    Finoko BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Ləğv prosesində olan "Finoko" ASC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) kreditorlarına müraciət edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müraciətdə deyilir ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İsmayıl bəy Qutqaşınlı küçəsi, ev 36, mənzil 3 ünvanına bildirə bilərlər.

    "Finoko" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 5,355 milyon manatdır. BOKT-un səhmdarları hər biri 50% payla Elçin Əliyev (Müşahidə Şurasının sədri) və Elmar Əliyevdir (Müşahidə Şurasının üzvü).

    Azərbaycan Mərkəzi Bank "Finoko"un lisenziyasını bu il sentyabrın 1-də ləğv edib.

