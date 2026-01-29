İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 14:26
    Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestri açıqlanıb

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ƏSF) "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 29 yanvar 2026-cı il tarixinə olan reyestrini açıqlayıb.

    "Report" ƏSF-ə istinadən xəbər verir ki, reyestrə 22 bank daxildir.

    Reyestrə daxil olma tarixi

    Bankın adı

    1

    30.07.07

    "Xalq Bank" ASC

    2

    30.07.07

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC

    3

    30.07.07

    "Accessbank" QSC

    4

    30.07.07

    Melli İran Bankı Bakı filialı

    5

    30.07.07

    "Azər-Türk Bank" ASC

    6

    30.07.07

    "Bank of Baku" ASC

    7

    30.07.07

    "Bank Respublika" ASC

    8

    30.07.07

    "Kapital Bank" ASC

    9

    30.07.07

    "Yelo Bank" ASC

    10

    30.07.07

    "Rabitəbank" ASC

    11

    30.07.07

    "Turanbank" ASC

    12

    30.07.07

    "Unibank" KB ASC

    13

    30.07.07

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC

    14

    07.08.07

    "Expressbank"ASC

    15

    10.09.07

    "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC

    16

    04.12.07

    "Bank Avrasiya" ASC

    17

    04.12.07

    "Paşa Bank" ASC

    18

    16.01.09

    "AFB BANK"ASC

    19

    26.02.09

    "BANK VTB Azərbaycan" ASC

    20

    28.04.09

    "Premium Bank" ASC

    21

    15.04.10

    "Bank BTB" ASC

    22

    15.05.15

    "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti