Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestri açıqlanıb
- 29 yanvar, 2026
- 14:26
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ƏSF) "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 29 yanvar 2026-cı il tarixinə olan reyestrini açıqlayıb.
"Report" ƏSF-ə istinadən xəbər verir ki, reyestrə 22 bank daxildir.
|
|
Reyestrə daxil olma tarixi
|
Bankın adı
|
1
|
30.07.07
|
"Xalq Bank" ASC
|
2
|
30.07.07
|
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC
|
3
|
30.07.07
|
"Accessbank" QSC
|
4
|
30.07.07
|
Melli İran Bankı Bakı filialı
|
5
|
30.07.07
|
"Azər-Türk Bank" ASC
|
6
|
30.07.07
|
"Bank of Baku" ASC
|
7
|
30.07.07
|
"Bank Respublika" ASC
|
8
|
30.07.07
|
"Kapital Bank" ASC
|
9
|
30.07.07
|
"Yelo Bank" ASC
|
10
|
30.07.07
|
"Rabitəbank" ASC
|
11
|
30.07.07
|
"Turanbank" ASC
|
12
|
30.07.07
|
"Unibank" KB ASC
|
13
|
30.07.07
|
"Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC
|
14
|
07.08.07
|
"Expressbank"ASC
|
15
|
10.09.07
|
"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC
|
16
|
04.12.07
|
"Bank Avrasiya" ASC
|
17
|
04.12.07
|
"Paşa Bank" ASC
|
18
|
16.01.09
|
"AFB BANK"ASC
|
19
|
26.02.09
|
"BANK VTB Azərbaycan" ASC
|
20
|
28.04.09
|
"Premium Bank" ASC
|
21
|
15.04.10
|
"Bank BTB" ASC
|
22
|
15.05.15
|
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC