Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – Expressbankda

    Pulunuz "Mücrü"də güvənlə artsın.

    Minimum 300 AZN yerləşdirməklə "Expressbank"da şəxsi "Mücrü" hesabınızı açaraq əmanətinizə illik 10,5% artım əldə edə bilərsiniz.

    Həmçinin "Mücrü"yə yerləşdirdiyiniz əmanəti istənilən vaxt artırmaq mümkündür. Belə ki, 10 AZN-dən az olmamaqla, "ExpressPay" ödəniş terminallarından, həmçinin Express24 tətbiqindəki şəxsi kabinetinizdən "Mücrü"nüzdəki məbləği artırmaq rahatlığınız var.

    Məhsul haqqında daha ətraflı məlumata buradan baxa bilərsiniz.

    "Expressbank" 2024-cü ildə beynəlxalq "Fitch Ratings" agentliyi tərəfindən gözlənti stabil olmaqla "B+" səviyyəsi ilə qiymətləndirilib. Bankın audit hesabatını böyük dördlüyə daxil olan KPMG audit şirkəti aparır.

    "Expressbank" Bakı və regionlarda 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrindən tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

