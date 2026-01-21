İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 21:40
    Mançester Siti futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Norveçin "Budyo Qlimt" komandasına qarşı keçirilən səfər oyunu üçün bilet alan azarkeşlərin xərclərini kompensasiya edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, səfər oyunu üçün bir biletin qiyməti 25 funt sterlinq təşkil edib. Nəticədə "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərə ümumilikdə 9 357 funt sterlinq geri qaytaracaq.

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan "Budyo Qlimt" - "Mançester Siti" matçı ev sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol "Mançester Siti" UEFA Çempionlar Liqası bilet

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    21:16

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti