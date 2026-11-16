İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Ədliyyə işçilərinə özəl – 3 % endirimli, komissiyasız kredit

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 17:43
    Ədliyyə işçilərinə özəl – 3 % endirimli, komissiyasız kredit

    Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı münasibətilə "Expressbank" ASC ədliyyə orqanlarında çalışanlar üçün xüsusi kampaniya təqdim edir.

    Kampaniya çərçivəsində ədliyyə işçiləri illik faiz dərəcəsinə 3 %-dək endirim və minimum 0 % komissiya üstünlüyü ilə 100 000 manatadək nağd pul kreditini 59 ayadək müddətə əldə edə biləcəklər.

    Beləliklə, müştərilər kreditin rəsmiləşdirilməsi zamanı həm faiz dərəcəsi üzrə endirimdən, həm də komissiya haqqının tətbiq olunmamasından faydalana bilərlər.

    Kampaniya bununla bitmir!

    Müştərilər nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlaya bilərlər.

    Sifariş üçün: https://exb.az/edly

    "Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "Instagram", "Facebook", "LinkedIn" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş № 119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəhəri, Y. V. Çəmənzəminli küçəsi, 134C.

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