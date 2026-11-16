İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Qalatasaray" Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 17:12
    Qalatasaray Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    "Sarı-qırmızılar" doğma arenaları olan "Rams Park"ın ot örtüyündə görülən işlərlə əlaqədar XII turda "Samsunspor"u "Başakşehir Fatih Terim Stadionu"nda qəbul edəcək.

    Xatırladaq ki, noyabrın 21-də keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

    Qalatasaray FK Rams Park stadionu Samsunspor FK
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:43
    Ədliyyə işçilərinə özəl – 3 % endirimli, komissiyasız kredit
    Maliyyə
    17:36
    Naxçıvanda futbol hakimliyi ilə bağlı ödənişsiz seminar keçiriləcək
    Futbol
    17:32
    Video
    Heydərli kəndinin tarixi: Deportasiyadan sonra geriyə qalan yaddaş izləri
    Daxili siyasət
    17:28
    Foto
    MN-in intellektual bölmələrində yeni seçim meyarları müəyyənləşib
    Hərbi
    17:16
    Foto
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Xarici siyasət
    17:12
    "Qalatasaray" Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək
    Futbol
    17:03
    Pakistanın sabiq baş naziri İmran Xan səhhətinin kritik vəziyyətdə olduğunu açıqlayıb
    Digər ölkələr
    16:58
    Azərbaycan "İslam Maliyyəsinin Gələcəyi Forumu"nda iştirak edib
    Maliyyə
    16:56
    Dövlət müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün vahid sistem yaratmaq təklif olunur
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti