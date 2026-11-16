"Qalatasaray" Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 17:12
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Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Superliqadakı növbəti ev oyununu başqa stadionda keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
"Sarı-qırmızılar" doğma arenaları olan "Rams Park"ın ot örtüyündə görülən işlərlə əlaqədar XII turda "Samsunspor"u "Başakşehir Fatih Terim Stadionu"nda qəbul edəcək.
Xatırladaq ki, noyabrın 21-də keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.
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