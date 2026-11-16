Naxçıvanda futbol hakimliyi ilə bağlı ödənişsiz seminar keçiriləcək
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 17:36
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Naxçıvanda futbol hakimi olmaq istəyənlər üçün ödənişsiz seminar keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan Futbol Federasiyasından (NFF) bildirilib.
Məqsəd gənc referilərin hazırlanması və gələcəkdə AFFA-nın bayrağı altında keçiriləcək oyunlara cəlb olunmasıdır.
Seminar AFFA və NFF-nin dəstəyi ilə reallaşacaq.
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