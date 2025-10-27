İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Dövlət İmtahan Mərkəzi 2 illik auditor seçir

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:03
    Dövlət İmtahan Mərkəzi 2 illik auditor seçir

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 2025-2026-cı illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 194 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 7-nə qədər DİM-in Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, 299 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 7-də, saat 16:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    DİM-in 2023-2024-cü illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 31 570 manat ödənilib.

    DİM ölkə Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır. Mərkəz dövlət qulluğu üçün kadrların seçilməsi, təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi məqsədi ilə, habelə müqavilə əsasında dövlət orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər üçün imtahanlar təşkil edən publik hüquqi şəxsdir.

