Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"
- 20 noyabr, 2025
- 12:26
Sumqayıt şəhərindəki kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Elnarə Akimova Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, şəhərdəki kitabxanaların döşəmələri artıq yararsız hala düşüb: " Əsas problemlərdən biri isə budur ki, Cəfər Cabbarlı adına Mədəniyyət Evi bu gün qəzalı vəziyyətdədir. Halbuki, bu mədəniyyət evi tarixi abidə olaraq qorunmalıdır".
E. Akimova qeyd edib ki, Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində də mədəniyyət sahəsi ilə bağlı eyni hal yaşanır: "40 000-dən çox əhalisi olan qəsəbədə bir dənə də olsun mədəniyyət evi yoxdur. Hər dəfə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində tədbirlər hər hansı məktəbin akt zalında keçirilir. Mədəniyyət evləri, kitabxanalar yalnız gənclərimizin asudə vaxtının səmərəli təşkili, yaxud mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün gərəkli olan məkan deyil. Onlar maarifçi bir nəslin yetişməsi üçün vacib amillərdən biridir. Xahiş edirəm ki, bu məsələlərə diqqət yetirilsin və təmirə ehtiyacı olan məkanlar nəzarətə götürülsün".