İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Bu il Azərbaycanda turistlər gecələməyə 133 dollar xərcləyiblər

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Bu il Azərbaycanda turistlər gecələməyə 133 dollar xərcləyiblər

    Bu il Azərbaycanda turistlər ortalama gecələməyə 133 ABŞ dolları xərcləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Mastercard"ın Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Emil Zeynalov şirkətin beynəlxalq idman tədbirlərinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri, iqtisadi göstəricilər və ölkə üzrə "Mastercard" fəaliyyətinə dair proqnozlar mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu il 178 fərqli ölkədən turist qəbul edilib: "Azərbaycana ən çox turist Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Qazaxıstan və Səudiyyə Ərəbistanından gəlib. Xüsusilə Qazaxıstanda gələn turistlərin ortalama xərcləmələri daha yüksək səviyyələrə çatıb. Bu da, o deməkdir ki, onlar premium seqmentdədirlər".

    O qeyd edib ki, bu il turistlər ən çox hotel-gecələmə xidmətlərinə pul xərcləyiblər: "Onlar ortalama 133 ABŞ dolları xərcləyiblər. Daha sonra restoran, geyim və gözəllik sektoru gəlir".

    “Mastercard” Turist Azərbaycan

    Son xəbərlər

    11:32

    Sədr: Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə peşə imtahanında iştirak edənlərin yalnız 22 %-i şəhadətnamə alıb

    Elm və təhsil
    11:32

    Rumıniyada Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi keçirilib

    Elm və təhsil
    11:28

    Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıb

    Elm və təhsil
    11:28

    DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:27

    "Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

    Maliyyə
    11:27

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞU

    Futbol
    11:26

    İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar

    Region
    11:21

    DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcək

    Elm və təhsil
    11:21

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti