    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2025)

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,41

    - 0,31

    - 10,23

    Neft WTI (dollar/barel)

    60,48

    - 0,43

    - 11,24

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 971,00

    - 28,40

    1 330,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 085,24

    - 251,44

    4 541,02

    S&P 500

    6 771,55

    - 80,42

    889,92

    Nasdaq

    23 348,64

    - 486,08

    4 037,85

    Nikkei

    49 788,55

    - 2 346,87

    9 894,01

    Dax

    23 949,11

    - 183,30

    4 039,97

    FTSE 100

    9 714,96

    13,59

    1 541,94

    CAC 40 INDEX

    8 067,53

    - 42,26

    686,79

    Shanghai Composite

    3 962,04

    - 7,01

    610,28

    Bist 100

    10 914,10

    - 146,29

    1 083,54

    RTS

    1 001,30

    0,00

    108,08

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1490

    - 0,0024

    0,1136

    USD/GBP

    1,3022

    - 0,0109

    0,0506

    JPY/USD

    153,4600

    - 0,4300

    - 3,7400

    RUB/USD

    81,0000

    0,0000

    - 32,5200

    TRY/USD

    42,0899

    0,0145

    6,7299

    CNY/USD

    7,1284

    0,0029

    - 0,1716
    Beynəlxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.11.2025)

