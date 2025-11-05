Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2025)
Maliyyə
- 05 noyabr, 2025
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,41
|
- 0,31
|
- 10,23
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,48
|
- 0,43
|
- 11,24
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 971,00
|
- 28,40
|
1 330,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 085,24
|
- 251,44
|
4 541,02
|
S&P 500
|
6 771,55
|
- 80,42
|
889,92
|
Nasdaq
|
23 348,64
|
- 486,08
|
4 037,85
|
Nikkei
|
49 788,55
|
- 2 346,87
|
9 894,01
|
Dax
|
23 949,11
|
- 183,30
|
4 039,97
|
FTSE 100
|
9 714,96
|
13,59
|
1 541,94
|
CAC 40 INDEX
|
8 067,53
|
- 42,26
|
686,79
|
Shanghai Composite
|
3 962,04
|
- 7,01
|
610,28
|
Bist 100
|
10 914,10
|
- 146,29
|
1 083,54
|
RTS
|
1 001,30
|
0,00
|
108,08
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1490
|
- 0,0024
|
0,1136
|
USD/GBP
|
1,3022
|
- 0,0109
|
0,0506
|
JPY/USD
|
153,4600
|
- 0,4300
|
- 3,7400
|
RUB/USD
|
81,0000
|
0,0000
|
- 32,5200
|
TRY/USD
|
42,0899
|
0,0145
|
6,7299
|
CNY/USD
|
7,1284
|
0,0029
|
- 0,1716
