Bakıda "Alfa Pragmatic Fintech" konfransı keçirilib
- 23 sentyabr, 2026
- 11:34
Bakıda "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinin dəstəyi ilə texnologiyaların və süni intellektin bank biznesinin inkişafındakı roluna həsr olunmuş "Alfa Pragmatic Fintech" konfransı keçirilib.
"Report" ABA-ya istinadən xəbər verir ki, tədbirin təşkilatçısı "Alfa-Bank" ASC olub.
Konfrans Azərbaycanın 17 bankından 60 nümayəndəni bir araya gətirib. Əsas diqqət rəqəmsal və oflayn satış kanallarının səmərəliliyinin artırılmasına, həmçinin bankların biznes və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün süni intellektin (AI) praktiki tətbiqinə yönəldilib.
Konfransın açılışında salamlama nitqi ilə ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov çıxış edib və daha sonra sözü "Alfa-Bank"ın beynəlxalq fintech layihələri rəhbəri Stanislav Kanevskiyə verib. Tədbirin əsas mövzusu artıq formalaşmış texnoloji infrastrukturu bankın biznesinin gələcək inkişafı üçün effektiv alətə çevirmək olub. "Alfa-Bank" təkcə öz təcrübəsini deyil, həmçinin digər banklarda tətbiq və uyğunlaşdırıla bilən hazır texnoloji məhsul və platformaları təqdim edib.
Proqram bir-biri ilə əlaqəli dörd əsas istiqamət ətrafında qurulub. Birinci blok yeni müştərilərin cəlb edilməsi və bank məhsullarının satışı üçün veb-saytın tam funksional kanal kimi inkişafına həsr olunub. Bu zaman müştərilərin davranışındakı dəyişikliklər və AI axtarışının inkişafı da nəzərə alınıb.
İkinci istiqamət mobil bankın mövcud müştərilərlə münasibətlərin inkişafında, onların istifadə etdiyi məhsulların sayının artırılmasında və tranzaksiya aktivliyinin yüksəldilməsində roluna həsr olunub.
Üçüncü mövzu satışların və front-line əməkdaşların fəaliyyətinin effektivliyi olub. "Alfa-Bank"ın CRM sistemi nümunəsində texnologiyaların menecerlərə müştərilərə və satışlara daha çox vaxt ayırmağa, daha uyğun təkliflər formalaşdırmağa və effektiv iş təcrübələrini bütün banka tətbiq etməyə necə imkan verdiyi göstərilib.
Yekun blok əvvəlki mövzuları AI-nin sistemli tətbiqi vasitəsilə əlaqələndirib. "Alfa-Bank"ın praktiki nümunələri əsasında AI-nin satışlarda, müştərilərlə işdə və digər bank proseslərində istifadəsi, həmçinin onun biznes göstəricilərinə təsiri – satışların və konversiyanın artması, kredit və əməliyyat itkilərinin azalması və kapitaldan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi göstərilib.
Beləliklə, proqram bank üçün əlavə dəyərin yaradılmasının ardıcıl yolunu əhatə edib: veb-kanal vasitəsilə yeni müştərinin cəlb edilməsindən – mobil bankda onunla münasibətlərin inkişafına, CRM vasitəsilə satışların effektivliyinin artırılmasına və biznes və maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün AI-nin sistemli tətbiqinə qədər.
Texnologiyalar konkret bank məsələləri və onların tətbiqindən əldə olunan nəticələr üzərindən təqdim olunub. "Alfa-Bank" tərəfindən təqdim edilən həllər digər banklar tərəfindən onların texnoloji infrastrukturu və konkret biznes məqsədləri nəzərə alınmaqla tətbiq və uyğunlaşdırıla bilər.
Biznes proqramının başa çatmasından sonra tədbir networking sessiyası və nahar formatında davam edib. Bu çərçivədə Azərbaycan bank ictimaiyyətinin nümayəndələri "Alfa-Bank" komandası ilə peşəkar dialoqu davam etdiriblər.