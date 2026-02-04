İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    AZPROMO auditor seçir

    • 04 fevral, 2026
    • 17:27
    AZPROMO auditor seçir

    İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 20 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər AZPROMO-nun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, ev 44 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 19-da, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 2 690 manat ödənilib.

