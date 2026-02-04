AZPROMO auditor seçir
Maliyyə
- 04 fevral, 2026
- 17:27
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 20 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 19-na qədər AZPROMO-nun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, ev 44 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 19-da, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 2 690 manat ödənilib.
