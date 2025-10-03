İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın sığorta sektorunun xalis mənfəəti 17 % azalıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:29
    Azərbaycanın sığorta sektorunun xalis mənfəəti 17 % azalıb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın sığorta sektorunun xalis mənfəəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 % az - 81 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, son 1 ildə qeyri-həyat sığortası üzrə mənfəətlilik 14 milyon manat azalaraq 42 milyon manat, həyat sığortası üzrə mənfəətlilik isə 2 milyon manat azalaraq 39 milyon manat olub.

    Hesabat dövründə sektorun zərərlilik dərəcəsi 7 faiz bəndi artaraq 85 % olub. Yüksək bazar payına sahib bir neçə sığorta siniflərində zərərlilik dərəcəsinin artması sığorta sektorunun zərərlilik dərəcəsinin artmasına təsir edib. Yanvar-iyun aylarında bazar payı 25 % olan avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə zərər əmsalı 9 faiz bəndi artaraq 80 %, xərc əmsalı 3 faiz bəndi azalaraq 29 %, yekun zərərlilik dərəcəsi isə 6 faiz bəndi artaraq 109 % olub.

