    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 15:40
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın faiz xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın faiz xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    283,425

    71,1%

    2

    Kapital Bank

    277,131

    74,7%

    3

    PASHA Bank

    141,497

    66,6%

    4

    Bank Respublika

    90,839

    43,8%

    5

    Unibank

    73,610

    30,2%

    6

    Access Bank

    72,952

    17,0%

    7

    Xalq Bank

    66,010

    81,9%

    8

    Azer-Turk Bank

    51,076

    56,6%

    9

    Bank of Baku

    51,044

    25,4%

    10

    Yelo Bank

    47,624

    21,2%

    11

    Rabitabank

    40,219

    22,8%

    12

    Turan Bank

    39,386

    9,0%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    24,856

    95,8%

    14

    Express Bank

    21,063

    49,5%

    15

    Bank BTB

    14,339

    1,2%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    14,319

    3,6%

    17

    Premium Bank

    8,621

    1,5%

    18

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    8,367

    80,1%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    7,416

    20,0%

    20

    AFB Bank

    5,514

    28,4%

    21

    Bank Eurasia

    1,805

    -29,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku *

    0,000

    -

    * Bu bankın son 1 ildə faiz xərcləri olmayıb.

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

