Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 15:40
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın faiz xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın faiz xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
283,425
|
71,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
277,131
|
74,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
141,497
|
66,6%
|
4
|
Bank Respublika
|
90,839
|
43,8%
|
5
|
Unibank
|
73,610
|
30,2%
|
6
|
Access Bank
|
72,952
|
17,0%
|
7
|
Xalq Bank
|
66,010
|
81,9%
|
8
|
Azer-Turk Bank
|
51,076
|
56,6%
|
9
|
Bank of Baku
|
51,044
|
25,4%
|
10
|
Yelo Bank
|
47,624
|
21,2%
|
11
|
Rabitabank
|
40,219
|
22,8%
|
12
|
Turan Bank
|
39,386
|
9,0%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
24,856
|
95,8%
|
14
|
Express Bank
|
21,063
|
49,5%
|
15
|
Bank BTB
|
14,339
|
1,2%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
14,319
|
3,6%
|
17
|
Premium Bank
|
8,621
|
1,5%
|
18
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
8,367
|
80,1%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
7,416
|
20,0%
|
20
|
AFB Bank
|
5,514
|
28,4%
|
21
|
Bank Eurasia
|
1,805
|
-29,0%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku *
|
0,000
|
-
* Bu bankın son 1 ildə faiz xərcləri olmayıb.