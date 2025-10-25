İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    əməliyyat xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın

    əməliyyat xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    963,108

    32,2%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    723,302

    39,6%

    3

    PASHA Bank

    407,413

    15,2%

    4

    Unibank

    230,331

    13,9%

    5

    Bank Respublika

    189,319

    27,4%

    6

    Access Bank

    145,726

    14,5%

    7

    Xalq Bank

    144,674

    38,1%

    8

    Rabitabank

    113,836

    12,3%

    9

    Bank of Baku

    113,634

    11,0%

    10

    Yelo Bank

    112,381

    8,2%

    11

    Azer-Turk Bank

    107,728

    35,4%

    12

    Turan Bank

    70,919

    10,6%

    13

    Express Bank

    59,743

    20,8%

    14

    Ziraat Bank Azerbaijan

    45,946

    55,4%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    43,871

    14,5%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    33,370

    2,1%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    32,568

    17,4%

    18

    Premium Bank

    29,437

    6,9%

    19

    Bank BTB

    25,724

    8,4%

    20

    AFB Bank

    23,071

    18,4%

    21

    Bank Eurasia

    9,071

    8,7%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    1,354

    8,3%
    Azərbaycan bankları əməliyyat xərcləri renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

