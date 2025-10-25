Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 15:20
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
əməliyyat xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın
əməliyyat xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
963,108
|
32,2%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
723,302
|
39,6%
|
3
|
PASHA Bank
|
407,413
|
15,2%
|
4
|
Unibank
|
230,331
|
13,9%
|
5
|
Bank Respublika
|
189,319
|
27,4%
|
6
|
Access Bank
|
145,726
|
14,5%
|
7
|
Xalq Bank
|
144,674
|
38,1%
|
8
|
Rabitabank
|
113,836
|
12,3%
|
9
|
Bank of Baku
|
113,634
|
11,0%
|
10
|
Yelo Bank
|
112,381
|
8,2%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
107,728
|
35,4%
|
12
|
Turan Bank
|
70,919
|
10,6%
|
13
|
Express Bank
|
59,743
|
20,8%
|
14
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
45,946
|
55,4%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
43,871
|
14,5%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
33,370
|
2,1%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
32,568
|
17,4%
|
18
|
Premium Bank
|
29,437
|
6,9%
|
19
|
Bank BTB
|
25,724
|
8,4%
|
20
|
AFB Bank
|
23,071
|
18,4%
|
21
|
Bank Eurasia
|
9,071
|
8,7%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,354
|
8,3%