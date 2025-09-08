İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil fondunun həcmi 10 % artıb

    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:40
    Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil fondunun həcmi 10 % artıb

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) bu il iyulun 1-nə satmaq öhdəliyi ilə kirayə üçün yaşayış sahələri fondunun həcmi 348,362 milyon manat olub.

    "Report" Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, İKZF ölkə prezidentinin 25 dekabr 2017-ci il tarixli fərmanı ilə, "Azərbaycan İpoteka Fondu" və "Kredit Zəmanət Fondu" ASC-lərin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə yaradılıb.

